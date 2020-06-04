ديلي ميل: قرار "كاس" بشأن عقوبة سيتي قد يستغرق شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير أوروبية إن مانشستر سيتي قد ينتظر لمدة شهرين لسماع حكم المحكمة الرياضية بشأن حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أصدر قرارا في فبراير الماضي يقتضي بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولاته الأوروبية وتغريمه 25 مليون جنيه استرليني بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.
من جانبه قدم سيتي استئنافا إلى المحكمة الرياضية (كاس) ومن المقرر أن يُنظر في القضية بين الثامن والعاشر من يوينو الجاري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المحكمة الرياضية قد تحتاج لشهرين قبل إصدار قرارها بشأن مشاركة سيتي في البطولات الأوروبية.
وأضافت الصحيفة أن يويفا وسيتي كانا يأملان في إصدار القرار قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لتفادي أي فوضى لا داعي لها.
ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وإذا أنهى الموسم وصيفا فمن المفترض أن يضمن مقعده في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
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