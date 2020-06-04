اجتماع لجنة "نادي القرن".. مرتضى منصور يستعين بخبراء من أجل التصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينطلق في الواحدة من ظهر اليوم، الخميس، الاجتماع الأول للجنة الرباعية المشكلة من مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل التجهيز لملف كامل عن أحقية النادي الأبيض في لقب نادي القرن.

ويستضيف منزل مرتضى منصور بالمهندسين اللجة الرباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وأحمد مرتضى منصور، إضافة إلي خبير اللوائح محمد بيومي فيما وجه رئيس الأبيض الدعوة لمحمد فضل الله أستاد قانون كرة القدم والتشريعات بالجامعة الأمريكية بالإمارات.

ويسعي الزمالك لتجهيز ملف كامل بالمستندات؛ لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد قيادات الاتحاد الأفريقي (كاف) السابقة مطالباً بالحصول على اللقب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد أعاد وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي" بأسوار النادي، الأحد الماضي بدون شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد مخاطبة الأخير.

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه تم وضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".

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وأكد النادي أنه النادي استجاب لمناشدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة.

وقال نادي الزمالك في بيانه "مرتضى منصور يريد استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الأفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقًا للبطولات القارية بالقرن العشرين".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أكد المسألة المتعلقة بنادي القرن الـ20 في أفريقيا تخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وحده، موضحًا أنه لا يمتلك أي مستندات في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم فيفا في رده على استفسار "الخليج 365" بشأن اختصاصه في نظر الشكوى التي ينوي الزمالك التقدم بها: "نود أن نوضح أن هذا الأمر يخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كما أننا نشير إلى أن الاتحاد الدولي لا يمتلك أي مستندات متعلقة بنادي القرن في أفريقيا".

جدير بالذكر أن الأهلي قرر في اجتماع مجلسه الذي عقد الثلاثاء الماضي، نيته مقاضاة نادي الزمالك أمام المحاكم المختصة بسبب انتهاك الأخير لحقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي القرن الأفريقي.