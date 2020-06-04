الاتحاد الإماراتي: تلقينا مقترحات لتخفيض درجة حرارة الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه تلقى عدة مقترحات لتخفيض درجة الحرارة في بعض ملاعب الإمارات، من خلال تقنيات حديثة تقدمت بها شركات متخصصة.

وذكر النعيمي في تصريحات أدلة بها لصحيفة "البيان" الإماراتية أنه من الممكن أن تنخفض درجة الحرارة ما بين 5 إلى 10 درجات مئوية، داخل الملاعب التي ستقام عليها المباريات، وذلك في حال تم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، خلال شهر أغسطس المقبل.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة :"أنه في حال تم استكمال الدوري خلال الفترة المقبلة ستقام المباريات في الفترة المسائية في ملاعب مجهزة للتقنية الجديدة، وأن هذا السيناريو تتم مناقشته في الوقت الحالي مع بعض الشركات، لتخفيض درجة الحرارة 10 درجات، إذ نسعى لتحقيق هذا الأمر".

وقال النعيمي :"هذه بعض الحلول الموضوعة على طاولة النقاش لاستكمال المباريات خلال شهر أغسطس"، منوهاً بأن القرار في هذا الشأن لم يتخذ بشكله النهائي حتى الآن.

وفيما يتعلق بأجواء الإمارات والظروف الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا»، أوضح الشيخ راشد النعيمي أنه عقب التواصل مع الاتحاد الآسيوي ومعرفة رأي مسؤوليه في استئناف النشاط، من الممكن أن تعود التدريبات في شهر يوليو المقبل، وهو ليس القرار النهائي بل مقترح، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع الخطة المناسبة التي تؤمّن سلامة اللاعبين.