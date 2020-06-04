رئيس المصري: انفراجة قريبة بأزمة القيد

قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن أزمة وقف القيد للنادى فى طريقها للحل وستشهد إنفراجة قريبًا، لافتًا إلى أن النادي يواجه أزمة

مالية طاحنة مثل غيرنا من الأندية الأخرى.

وتابع، بأن تطوير وإنشاء ستاد جديد للنادى المصرى قد تم

وضع الرسومات والمخطط العام للمنطقة ومنها مركز شباب الاستاد، وجارٍ التفاوض بشأن نادى بورسعيد للبحث عن مكان بديل له حتى ننشئ ستادًا كبيرًا يليق باسم وتاريخ النادى المصرى، ومشروعًا استثماريًا متكاملًا.