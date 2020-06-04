نجم استون فيلا يؤكد خطأه عندما خرق العزل المنزلي

قام جاك جريليتش نجم فريق استون فيلا بالاعتذار بعد مخالفته قانون الحجر المنزلي.

وبرر جريليتش تصرفه الخاطئ بأنه لاعب كرة قدم لكنه انسان أيضاً و يخطيء مثل البقية البشر، وعليه اعتذر لما قام به.

كما تعهد جريليتش بإبقاء أستون ڤيلا في البريمييرليج من أجل مدربه دين سميث الذي فقد والده

بسبب ڤيروس كورونا و الذي منحه شارة القيادة و كان بمثابة الأب بالنسبة له.

وكان جريليتش اعتذر عن الواقعة في اليوم التالي، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح فيه الأسباب التي دفعته لخرق

الحظر، مضيفا: أشعر بحرج شديد لما حدث في عطلة نهاية الأسبوع، و‬لا أرغب في أن يكرر أي شخص هذا الخطأ، وأطلب من الجميع البقاء في المنزل واتباع التعليمات".

ويعد جريليتش من العناصر الأساسية بتشكيل استون فيلا التي يعتمد عليها مدرب الفريق، كما أنه مطلع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية من أجل ضمه، أبرزها مانشستر يونايتد الذي يرغب بضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.