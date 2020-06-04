احمد مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة الاتحاد وابوريدة يكتسح بخبراته

قال أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، بأن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالية لا يصلح أن يكون رئيسًا لإتحاد الكرة بشكل دائم، لكن كلجنة مؤقته تابعة للفيفا فقط سيكون مناسب. رئيسًا لإتحاد الكرة بشكل دائم، لكن كلجنة مؤقته تابعة للفيفا فقط سيكون مناسب. وتابع أحمد مجاهد:" إذا ترشح هاني أبو ريدة لمنصب رئيس الإتحاد بخبراته لن يستطيع أحد أن ينافسه ولا يصح ، ولا أظن أن أحمد شوبير سيترشح".

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