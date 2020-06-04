رونالدو أول الحاضرين بمران يوفنتوس "بأربع ساعات"

حرص النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على الذهاب إلى مقر تدريبات النادب قبل 4 ساعات من الموعد الاصلي. وخاض رونالدو جميع التدريبات الاضافية الخاصة باللياقة البدنية ونتيجته كانت افضل من فترة قبل الحجر، من أجل الجاهزية والاستعداد لعودة ونتيجته كانت افضل من فترة قبل الحجر، من أجل الجاهزية والاستعداد لعودة الدوري الإيطالي وكانت رابطة الكالتشيو أعلنت عن عودة منافسات الدوري ، في ٢٠ يونيو المقبل، بعد توقفه في شهر مارس الماضي إثر تفشي عودة منافسات الدوري ، في ٢٠ يونيو المقبل، بعد توقفه في شهر مارس الماضي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وعاد لاعبو يوفنتوس الي في للتدريبات من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وجاهزية اللاعبين .

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