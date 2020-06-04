لاعب المقاولون يدعم أحمد فتحي

دعم حسن الشامي نجم فريق المقاولون العرب، أحمد فتحي نجم الأهلي، بعد بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس وبناته بفيروس كورونا المستجد.

نشر الشامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لاحمد فتحي وعائلته، وكتب عليها قائلًا:" ألف مليون سلامة عليهم يا حبيبي ، ربنا يشفيهم ويشفي جميع المصابين". الاجتماعي "انستجرام"، صورة لاحمد فتحي وعائلته، وكتب عليها قائلًا:" ألف مليون سلامة عليهم يا حبيبي ، ربنا يشفيهم ويشفي جميع المصابين".

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