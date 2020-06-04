قال سمير حلبية رئيس النادي المصري إن المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية قرار المسئولين عن تنظيم المسابقة ونحتفظ بحقنا.
وأضاف حلبية بانه ليس معنى بأن المصري فى المركز العاشر فهذا يسقط حقنا لأن الفارق بيننا وبين المركز الرابع 7 نقاط وفى الموسمالماضى جمع المصري 20 نقطة في نهاية الدور الأول وكنا في مؤخرة الجدول لكننا أنهينا الموسم في المركز الرابع ولعبنا فى الكونفيدرالية، وهذا الموسم نملك 20 نقطة أيضا وما زال لدينا مباراة في الدور الأول وبالتالي قد نكرر ما حدث ، لذلك من حقنا المطالبة بالمشاركة في الكونفدرالية فى الموسم المقبل.
وتابع رئيس النادي المصري:" من حق المقاولون العرب أيضا المطالبة بالمشاركة إفريقيا بعد دور أول رائع قدموه وننتظر القرار مع حفظ حقنا رسميا ، والأزمة الحقيقية التى ستواجه المسئولين هو الأندية الهابطة والصاعدة في المسابقة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المصري: من حقنا المطالبة بالمشاركة الأفريقية حال إلغاء الموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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