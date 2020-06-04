حلبية: لن اترشح مجددا لرئاسة المصري والأهلي يستحق التتويج بالدوري حال الغاءه

أعلن سمير حلبية رئيس النادي المصري عن رغبته فى عدم الترشح مجددا لرئاسة النادى وقال فى تصريحات إعلامية قدمت كل ما أستطيع خلال فترة رئاستى للنادى ويكفينى ما قدمن من جهد وعمل ، وأنشأت أندية إجتماعية وخدمية للأعضاء لأول مرة فى تاريخ المصرى وتقدم بى العمر وأريد أن أستريح وهذا حقى ولذلك لن أترشح لمقعد الرئاسة مرة أخرى ولن أخضع لأية ضغوط للترشح ، وأترك الفرصة لمن يريد ، وقال "حلبية" الحديث يطول عن عودة النشاط الكروى مرة أخرى وليس عندى مانع من إستئناف الدوري لكن عواقب هذا القرار ستكون كارثية وتوابعه ستكون خطيرة ، وعلى من يصدر هذا القرار أن يتحمل تبعاته ، وإستكمال الموسم الحالي سيعني القضاء على الموسم المقبل والقرار في يد الدولة وليس فى الأندية ، وأتسأل كيف سيعود اللاعبين المحترفين الأجانب لأنديتها في ظل توقف حركة الطيران بين الدول وفى حالة العودة سيفرض عليهم فترة حجر صحي لمدة 15 يوما ،

وتحتاج الفرق لـ 6 أسابيع فترة إعداد سريعة وهذا يعنى الدخول لشهر أغسطس ولدينا دور كامل ومباريات مؤجلة من الدور الأول فمتى تنتهي البطولة ، ومن يضمن صحة اللاعيبن والأجهزة المعاونة وعدم إصابتهم بفيروس كورونا ، وفى حالة إلغاء المسابقة لا نمانع فى منح درع الدورى للنادى الأهلى ، أما المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية فهو قرار المسئولين عن تنظيم المسابقة ونحتفظ بحقنا ، وليس معنى أننا فى المركز العاشر فهذا يسقط حقنا لأن الفارق بيننا وبين المركز الرابع 7 نقاط وفى الموسم الماضى جمع المصري 20 نقطة في نهاية الدور الأول وكنا في مؤخرة الجدول لكننا أنهينا الموسم في المركز الرابع ولعبنا فى الكونفيدرالية ، وهذا الموسم نملك 20 نقطة أيضا وما زال لدينا مباراة في الدور الأول وبالتالي قد نكرر ما حدث ، لذلك من حقنا المطالبة بالمشاركة في الكونفدرالية فى الموسم المقبل ، ومن حق المقاولون العرب أيضا المطالبة بالمشاركة إفريقيا بعد دور أول رائع قدموه وننتظر القرار مع حفظ حقنا رسميا ، والأزمة الحقيقية التى ستواجه المسئولين هو الأندية الهابطة والصاعدة في المسابقة الحالية.

وأضاف "حلبية" أزمة وقف القيد للنادى فى طريقها للحل وستشهد إنفراجة قريبا ، ونواجه أزمة مالية طاحنة مثل غيرنا من الأندية الأخرى ، أما تطوير وإنشاء ستاد جديد للنادى المصرى فقد تم وضع الرسومات والمخطط العام للمنطقة ومنها مركز شباب الإستاد وجارى التفاوض بشأن نادى بورسعيد للبحث عن مكان بديل له حتى ننشأ إستاد كبير يليق بإسم وتاريخ النادى المصرى ومشروع إستثمارى متكامل ، ومشكلة حسام وإبراهيم حسن هما من إصطنعا الأزمة لأن التوأم كان يريد التدخل فى شئون النادى وهو أمر غير مقبول ومرفوض وله صلاحيات المدير الفنى فقط وهم من تركوا النادى والمصرى أكبر من أى إسم ، وإيهاب جلال هو من طلب الرحيل لعدم وجود توفيق مع الفريق ورضخنا لرغبته ، وحاليا معنا طارق العشرى وهو مدير فنى كبير له تاريخه المشرف أيضا ، وإستلمنا النادى المصرى وكانت ميزانيته 20 مليون جنيه والآن ميزانيته وصلت لـ 160 مليون جنيه .