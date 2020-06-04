طارق العشري: إلغاء الدوري هو الحل الأفضل

أكد طارق العشرى، المدير الفنى للنادي المصرى، أن إلغاء الموسم هو الأفضل لكل الأندية.

وأضاف العشري قائلًا: إلغاء المسابقة هو أفضل قرار للجميع حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها بالشكل الأفضل، ويفضل بدء موسم جديد بشكل منتظم على أن يتم تحديد موعد مبكرًا لكى تدبر الأندية احتياجاتها،

وفتح القيد والانتقالات وترتيب الوضع المالى وتجهيز اللاعبين وتعويض فترة التوقف وبداية جديدة وبإجراءات وقائية سليمة".

وأصاف: "خصوصًا أن الحالة الفنية للاعبين لا تصلح لاستنئاف المسابقة بعد توقف 3 أشهر والتدريب المنفرد لا يؤدى المطلوب، واللاعبون يحتاجون

لبرامج فنية وخططية ومهارية، وبالنسبة للنادى المصرى فلديه أزمة مالية شأنه شأن عدد من الأندية الجماهيرية التى لا تملك مصدرًا للصرف، والاستعداد سيكون بطرق علمية وفنية سليمة حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة".

وتابع: "المصرى له مباراة مؤجلة من الدور الأول أمام الزمالك، والدورى متبقٍ منه دور كامل واللاعبون لن يتحملون هذا الضغط، والفرق كبير بين الدورى المصرى والألمانى والظروف والإمكانات مختلفة".