أبلغ الأوغندى باتريك كادو، مهاجم الاسماعيلي، مسؤولى نهضة بركان المغربى برفضه العرض المقدم منهم للعودة فى الموسم المقبل. فى الموسم المقبل. وأكد كادو مهاجم الدراويش رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف النادى الإسماعيلى، وجاء اللاعب على سبيل الإعارة للإسماعيلى بنية البيع، ولم يلعب سوى مباراة وحيدة وهى الجونة وأحرز هدفًا فيها. صفوف النادى الإسماعيلى، وجاء اللاعب على سبيل الإعارة للإسماعيلى بنية البيع، ولم يلعب سوى مباراة وحيدة وهى الجونة وأحرز هدفًا فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم الإسماعيلي يرفض عرض نهضة البركان المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.