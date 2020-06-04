مهاجم الإسماعيلي يرفض عرض نهضة البركان المغربي

أبلغ الأوغندى باتريك كادو، مهاجم الاسماعيلي، مسؤولى نهضة بركان المغربى برفضه العرض المقدم منهم للعودةفى الموسم المقبل.
وأكد كادو مهاجم الدراويش رغبته فى الاستمرار ضمنصفوف النادى الإسماعيلى، وجاء اللاعب على سبيل الإعارة للإسماعيلى بنية البيع، ولم يلعب سوى مباراة وحيدة وهى الجونة وأحرز هدفًا فيها.
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