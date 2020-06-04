شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: تعيين صلاح الناهي رئيسًا لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعيين الكابتن صلاح الناهي رئيسًا لقطاع الكرة بالنادي، وإسناد رئاسة قطاع الناشئين للكابتن محمود صبحي، ورئاسة قطاع البراعم للكابتن رماح أبوزيد.

وكان كابتن صلاح الناهي، نجم نادي الزمالك السابق، قد تولى مسئولية الإدارة الفنية لنادي الكروم لسنوات طويلة.

من جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، إن استثمارات النادي هي الطريق الوحيد للحفاظ على استقراره، ومن المتوقع أن تصل إجمالي إيرادات تجديد العضوية هذا العام إلى أربعين مليون جنيه في العام، بينما تبلغ مصروفات النادي من مرتبات موظفين ومدربين وإداريين ومصاريف رياضية وضرائب كسب عمل وأرباح تجارية والقيمة المضافة وغيره والشركات المساهمة وكهرباء ومياه وغاز وغيرة ما لا يقل عن ٣٠ مليون شهريا، والنادي موقف العضوية.

وأضاف أن أندية مصر تعاني أزمات اقتصادية ومشروع الفندق جاري على قدم وساق، وباقي المشروعات وسنظل نسعى لزيادة موارد النادي غير التقليدية، الناتجة عن أفكار استثمارية رائدة على مستوي العالم وهناك مشروعات عملاقة في سموحة وبرج العرب سوف تخلق موارد ضخمة.