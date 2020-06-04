شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية القادمة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اليابان خيارات تقليص حجم دورة أولمبياد طوكيو العام المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنته مصادر حكومية اليوم الخميس.

ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن المصادر الحكومية، قولها إن هذه التغييرات يمكن أن تشمل الحد من عدد المتفرجين وتقليص حجم مراسم الافتتاح والختام لكل من الألعاب الأولمبية والخاص.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أجلت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية الألعاب الأولمبية، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم 24 يوليو لمدة عام واحد بسبب تفشي الفيروس.

وأكد آنذاك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضرورة إقامة الألعاب الأولمبية والخاص في «شكلها الكامل»، ورفض خيارًا لتقليص حجم الألعاب.

غير أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لم يصرح اليوم ما إذا كانت الحكومة لا تزال ملتزمة بتعهدها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي «من المهم للغاية أيضا ضمان استضافة ألعاب آمنة ومأمونة».

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ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل، مع دورة الأولمبياد الخاص بين 24 أغسطس و5 سبتمبر.