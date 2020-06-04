شكرا لقرائتكم ذات يوم.. الراحل محمود بكر يرد اعتبار المنتخب أمام أوغندا برأسية رائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 4 يونيو 1967 ، نجح المنتخب المصرى في رد اعتباره بعد عامين من تلقيه هزيمة منكرة أمام أوغندا فى كمبالا بخمسة أهداف مقابل هدف، بالفوز بهدف من رأسية محمود بكر، مثل مصر فى هذه المباراة (بتشكيل يخلو من لاعبى الأهلى) : أحمد بهاء (الترسانة)، حودة (الإسماعيلى)، محمود بكر (الأوليمبى)، ميمى درويش (الإسماعيلى)، البورى (الأوليمبى)، أحمد رفعت (الزمالك)، محمد أبوالعز (الترسانة)، حسن الشاذلى (الترسانة)، مصطفى رياض (الترسانة)، على أبوجريشة (الإسماعيلى)ـ طه بصرى (الزمالك).

ضم التشكيل : "4" من الترسانة، "3" من الإسماعيلى"، "2" من الزمالك، ومثلهم من الأوليمبى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

فى سياق مختلف ، بدأ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، التفكير فى تجهيز خطة لتجهيز لاعبى المنتخب الوطنى لمباريات تصفيات أمم افريقيا 2021 ، فى ظل غموض مصير الدورى وإمكانية استمرار التوقف حتى شهرسبتمبر المقبل، فى الوقت الذى كشف فيه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يدرس إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالكاميرون فى شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وسيتم حسم هذه الأمور بصفة رسمية خلال الأيام المقبلة فى حالة السيطرة على فيروس كورونا بشكل كبير ورغبة كاف فى عدم تأجيل البطولة، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى وقت سابق تأجيل مباريات منتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى التصفيات الأفريقية، حيث لم يخض الفراعنة سوى مباراتين فقط أمام كينيا وجزر القمر، بينما تم تأجيل مباراتيه أمام توجو أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتابع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى خلال مشاركته فى منافسات الدورى الألمانى، للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه فى صفوف المنتخب الوطنى فى حال استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدورى الألمانى، كما يترقب البدرى استئناف الدورى التونسي فى اغسطس المقبل لمتابعة حسين السيد ظهير أيسر الصفاقسى لضمه فى حالة ظهوره بمستوى طيب.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لضم عناصر جديدة للمنتخب واتساع قاعدة الاختيارات سواء فى اللاعبين المحليين أو الدوليين، حيث يحرص الجهاز الفنى للمنتخب على مراقبة لاعبينا الدوليين فى الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد.