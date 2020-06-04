شكرا لقرائتكم المصارعة يحدد 12 يونيو موعدا لجلسة مايو المؤجلة من الشهر الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد المصارعة ، برئاسة عصام النوار، على عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى كان مقرر عقده 17 مايو الماضى، يوم 12 يونيو الجارى لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وإن كان الاتجاه داخل الاتحاد التجديد للمدربين.

كما سيتم خلال الجلسة توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021 .

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وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد الجلسة يوم 17 مايو الماضى ، الا انه حدثت حالة وفاة لاحد اعضاء المجلس حيث توفت شقيقة وجيه بكير أمين صندوق اتحاد اللعبة، حيث يحرص المجلس على حضور كل أعضاء مجلس الادارة للجلسة، حتى يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية إن لم تكن بالإجماع .

كشف اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، عن خطوات الاتحاد لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، بعد توقف دام عدة أشهر نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك، وقال عصام النوار إن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجيا فى النشاط الرياضى، عامة، والمصارعة خاصة، وفيما يتعلق باللعبة فإن عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

وأضاف النوار أن التدريبات الفردية للاعبين حرصا على سلامتهم، وحمايتهم من الفيروس، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك بين اللاعبين، وبها ملامسة واحتكاك وليست لعبة استعراضية، وبالتالى فالتدريبات الفردية حماية لأبناء اللعبة .