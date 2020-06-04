شكرا لقرائتكم توصية فايلر تغلق ملف العروض الخارجية لظهير أيسر الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف العروض التى تلقاها محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال الفترة الماضية وتمسك النادي ببقاء اللاعب لحاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث أوصى المدير الفني ببقاء وحيد لاسيما في ظل رفض الجهاز الفني فكرة عودة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق المُعار للصفاقسي التونسي.

ويرى فايلر أن بقاء محمود وحيد ضروري ليكون بديلاً للدولي التونسي على معلول ومعهما أيمن أشرف الذي يدفع به فايلر أحياناً في مركز الظهير الأيسر فيما يُشارك بشكل مُستمر في مركز الدفاع ، وشهدت الأيام الماضية تلقي محمود وحيد عروضاً من أتدية محلية على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لكن الأهلى رفضها وأغلق الباب في وجها بناءً على رؤية رينيه فايلر.

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من ناحية أخرى ، طلب السويسري رينيه فايلر من جهازه المعاون اعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عقب قرار الاتحاد الافريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.