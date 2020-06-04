شكرا لقرائتكم اتحاد ألعاب القوى يُجهز ملف الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، في تجهيز ملف الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها لعودة النشاط الرياضى مع ضمان سلامة و صحة اللاعبين ، فور استئناف النشاط في الموعد المحدد له والمقرر منتصف يونيو الجارى وفقا لم أعلنته وزارة الشباب و الرياضة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض بعض المقترحات على أشرف صبحى وزير الرياضة ، و لكنه طلب الاقتراحات بصورة رسمية ، وتقديمها مكتوبة في ملف ، ليتم دراستها وهو ما يتم في الوقت الحالي ، لتسليم الملف الى الوزارة في اسرع وقت .

ومن المقرر أن تعلن وزارة الرياضة عن التعليمات التي سيتم تعميمها على الاتحادات الرياضية ، كلا وفقا لطبيعة اللعبة ، و طرق ممارستها ، لمنع التلامس و الاحتكاك بين اللاعبين في بعض الرياضات .

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يدرس مسئولو اتحاد ألعاب القوى الاستعانة بكابينة التعقيم الالكترونية، واستخدامها في الأماكن المقرر خوض تدريبات اللاعبين بها، و كذلك في الاتحاد، وصالات المنافسات ، لضمان سلامة وحماية اللاعبين الذين ينتمون للعبة ،

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم عرض الفكرة والدراسة على وزارة الشباب و الرياضة لابداء رأيها سواء بالموافقة أو الرفض على تركيب كابينة التعقيم .

واقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء.