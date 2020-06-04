شكرا لقرائتكم مدربو وناشئو بيراميدز يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مدربي قطاع الناشئين واللاعبين بنادى بيراميدز براوتبهم المتأخرة والتي لم تسددها إدارة النادي لفترات تصل لعدة شهور وذلك قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا ،حيث كشف مصدر داخل قطاع الناشئين بنادي بيراميدز ان لاعبي فرق 99 و2001 لم يحصلوا علي رواتبهم منذ شهر فبراير الماضي، فيما لم يحصل لاعبو فرق 2003 و 2004 علي رواتبهم منذ شهر نوفمير الماضي ، اما المدربين فلم يحصلوا علي رواتبهم منذ شهر مارس الماضي.

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وأضاف المصدر أنهم تحدثوا اكثر من مرة مع هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين أكثر من مرة حول رواتبهم امتاخرة ولكن دون جدوى حيث لم يستجيبا بدون مبرر .

وقال المصدر أن توقف النشاط بسبب جائحة كورونا ليست السبب فى عدم حصولهم على الرواتب الشهرية خاصة ان هناك من لم يحصل على هذه الرواتب منذ نوفمبر الماضي مما يؤكد أن هناك عدم اهتمام بهم رغم الوعود الكثيرة التى تلقوها من هانى سعيد المدير الرياضى الذى وعدم بالكثير عند توليه المهمة ولكن مازالت رواتبهم متوقفة حتي الان .