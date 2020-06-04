شكرا لقرائتكم المركز الأوليمبى يستضيف معكسرا مفتوحا لفراعنة اليد أواخر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مسئولو إتحاد كرة اليد على خوض منتخب الفراعنة معسكر مفتوح فى المركز الأوليمبى أواخر يونيو الجارى، فى حالة صدور قرار الدولة بعودة النشاط مثلما تم الإعلان مسبقا عن عودته تدريجيا بدءا من منتصف الشهرالحالى ، وذلك إستعدادا لبطولة كأس العالم التى ستسضيفها مصر العام المقبل .

ومن جانبه كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد على إلتزام اللاعبين بالتدريبات المنفردة التى تم إرسالها لهم من أجل رفع اللياقة البدنية ، مشيرا إلى أنه لا يزال يوجد أمور تنظيمية من المحتمل أن يتم تعديلها وفقا للمستجدا فى إجتماع الجلس المقتوح حتى الأسبوع المقبل .

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وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

وأكد مؤمن صفا أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.