الزمالك يرحب بتسويق كاسونجو خارجيا لتوفير سيولة مالية

جدة - عمرو شويل رحبت إدارة الكرة بنادي الزمالك ، بتسويق الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في إحدي الدوريات الخارجية وذلك لرغبة إدارة الكرة في استغلال تلقي كاسونجو عروض شفوية من احدي الدوريات الخليجية لتوفير سيولة مالية لخزينة النادي، بعدما رفضت إدارة الكرة ان يكون كاسونجو ضمن الصفقات التبادلية التي يرغب الزمالك في ابرامها لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما تصدر المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، المشهد فى الأيام الماضية بعد إعلان إدارة النادى عن الاقتراب من ضم لاعبين أجانب جدد فى الموسم المقبل، ليشير البعض إلى اقتراب اللاعب المغربى من الرحيل إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، ليتواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مع أوناجم عبر تطبيق "واتس آب"، ويؤكد له إن الرغبة داخل النادى فى استمراره بالموسم الجديد ليرد عليه اللاعب إنه هو الآخر رغبته مماثلة لرغبة النادى ويرغب فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة.

Advertisements

وشارك أوناجم هذا الموسم مع الزمالك فى 22 مباراة نجح خلالهم فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف وشهدت الفترة السابقة للتوقف تألقه مع الفريق وارتفاع مستواه بعد تجهيزه بأفضل صورة بدنية وفنية قبل أن تلاحقه الإصابة فى العضلة الخلفية والتى حرص جهاز الزمالك على علاجها منها خلال فترة التوقف ليصبح جاهزا للمباريات عند استئنافها.

في سياق مختلف ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.