شكرا لقرائتكم الزمالك يرحب بتسويق كاسونجو خارجيا لتوفير سيولة مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تصدر المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، المشهد فى الأيام الماضية بعد إعلان إدارة النادى عن الاقتراب من ضم لاعبين أجانب جدد فى الموسم المقبل، ليشير البعض إلى اقتراب اللاعب المغربى من الرحيل إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، ليتواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مع أوناجم عبر تطبيق "واتس آب"، ويؤكد له إن الرغبة داخل النادى فى استمراره بالموسم الجديد ليرد عليه اللاعب إنه هو الآخر رغبته مماثلة لرغبة النادى ويرغب فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة.
وشارك أوناجم هذا الموسم مع الزمالك فى 22 مباراة نجح خلالهم فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف وشهدت الفترة السابقة للتوقف تألقه مع الفريق وارتفاع مستواه بعد تجهيزه بأفضل صورة بدنية وفنية قبل أن تلاحقه الإصابة فى العضلة الخلفية والتى حرص جهاز الزمالك على علاجها منها خلال فترة التوقف ليصبح جاهزا للمباريات عند استئنافها.
في سياق مختلف ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرحب بتسويق كاسونجو خارجيا لتوفير سيولة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.