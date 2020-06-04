شكرا لقرائتكم شوبير: انا أهلاوى ومعرفش غير أن الأهلى نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، فكرة الاعتراف بأحقية نادى الزمالك فى لقب نادى القرن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت رداً على سؤال لأحد مستمعيه الذى قال له كل الأهلاوية مقتنعين أن الزمالك أحق بلقب نادى القرن : " أنا أهلاوى على فكرة ومش مقتنع أن الزمالك نادى القرن ، ومعرفش أن الزمالك نادى القرن جبتوا منين بقى أن الاهلاوية مقتنعين بكدا ؟ ".

وعن رأيه فى فرص بقاء صالح جمعة مع الأهلى قال شوبير : " الاهلاوية لازم يعرفوا أن بقاء فايلر فى الاهلى يساوى رحيل صالح جمعة علاطول ، فايلر موجود صالح مش موجود ، وكل المؤشرات بتقول أن فايلر مكمل مع الاهلى يبقى فرصة صالح جمعة مع المارد الأحمر مستحيلة مش صعبة بس".

وعن قرار الأهلى بتوجيه الشكر لحسام عاشور قال شوبير : " عاشور قدم للأهلى كثير وأكتر من أى لاعب تانى ، وأنا متعاطف معاه وشايف قرار إعدامه صعب " .

Advertisements

ورد شوبير على سؤال مستمعيه بأن الاعلام يضطهد الزمالك ويبرز مشاكله بعكس الأهلى قائلا : " أى مشكلة فى أى نادى لابد أن تثار فى وسائل الاعلام لأن المشكلة هى اللى بتفرض نفسها وفى الفترة الاخيرة ناقشنا أزمة شريف اكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور بمنتهى الحياد وناقشنا بردو أزمة حمدى النقاز بس الفارق أن فى أندية بذكاء بتعرف تحاوط نفسها بالكتمان والسرية وفى أندية بتحب تحكى أدق أزماتها على الهواء".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الراحل عبده صالح الوحش برىء تماماً من مجاملة القلعة الحمراء فى جائزة التتويج بنادى القرن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "فيلم نادى القرن بقاله عشرين سنة، واللى بيحصل فيلم غريب وعجيب وغير مفهوم خالص، أتفهم أن الزمالك سيلجأ للقضاء وهذا حقه ونستنى بقى كلمة القضاء وسنقول لها سمعاً وطاعة".

وأضاف شوبير، "قناة الزمالك استضافت دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الأفريقى والذى رحل عن منصبه من 25 عاماً، وهو للحق من الشخصيات المحترمة ومن حقه أن يفتخر بكونه زملكاوى ".

وتابع حارس الأهلى السابق، "لكن أؤكد عبده صالح الوحش طوال حياته لم يكن يهاب الأسماء ولا يعرف إلا الحياد ولا يعرف طريق المجاملات مع الأهلى أو غيره فلقد كان مديراً فنياً لمنتخب مصر فى وقت كان باب الفراعنة مفتوح لكل لاعبى الأندية وأضعف تمثيل كان من الأهلى ثم الزمالك بشهادة الجميع كان يمنح كل المتألقين فى الأندية مكانهم الطبيعى بعيداً عن أى مجاملات".