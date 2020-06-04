شكرا لقرائتكم إنبى يعلن التمسك بصلاح سليمان.. ويصرف مستحقات اللاعبين كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو نادى إنبى أن الدفعة الثالثة من مستحقات اللاعبين جاهزة للصرف خلال الأيام القليلة المقبلة ولن ترتبط باستكمال مسابقة الدورى أو إلغائها .. كما يتمسك الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان بعدم التفريط فى أى لاعب بالفريق فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وإرتفاع أسعار اللاعبين بالإضافة إلى أنه يصعب تعويض أى لاعب يتم بيعه فى ظل توقف النشاط الكروى والذى لا يعطى رؤية كاملة عن مستوى لاعبى الأندية الأخرى وكذلك مدى معاناتهم من إصابات .

وأوضح مسئولو انبى أن ما يتردد عن تفكير اللاعب صلاح سليمان فى ترك الفريق ليس له أساس من الصحة وذلك لأن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل ولم نفتح معه باب التفاوض حتى الأن وسوف نصل معه لحل يرضى الطرفين .

واشترط صلاح سليمان، مدافع إنبى، زيادة عقده مع الفريق البترولى عن فئة الـ2 مليون جنيه، لعدم حصوله على زيادة مالية منذ فترة طويلة فى النادى، وذلك بعدما تلقى 3 عروض من أندية الدورى الممتاز، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد لهم امتداد تعاقده مع البترولى لنهاية الموسم المقبل، وسينتظر عقد جلسة معه من قبل إدارة النادى عقب تحديد مصير النشاط الكروى وذلك لحسم مسألة التجديد ورفع القيمة المالية لعقده من عدمه قبل حسم تلك العروض.

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ويفضل صلاح سليمان تأجيل ملف تجديد عقده فى الوقت الحالى، انتظاراً لمصير الموسم الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، على أن يكون شرطه زيادة القيمة المالية لعقده من أجل التوقيع على العقود الجديد.

فيما قرر الجهاز الفنى لإنبى تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة.