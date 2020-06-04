وزير الرياضة يبحث مع الخطيب رد تبرعات تركي آل الشيخ.. وخالد الغندور: الزمالك لن ينسى ما قدمه رئيس هيئة الترفيه للزمالك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقًا لما ورد بقرار مجلس الإدارة أمس.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار المجلس بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020 ، وستقوم الوزارة بالرد على طلب النادي بعد الإنتهاء من دراسته من كافة الجوانب على أن يكون هناك إجتماع بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر وفقًا للوائح والقوانين. حسبما نشر موقع "صدي البلد".

ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء ومساندة كل الأندية الرياضية.

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وفي سياق متصل، أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك لا يمكن أن ينسى ما فعله المستشار تركي آل الشيخ مع الفريق الأبيض وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى:" الزمالك حصل على صفقات وليس هدايا من المستشار تركي آل الشيخ وكانت هناك صفقات متبادلة بين الزمالك وتركي الشيخ وأحمد الشناوي انضم إلى صفوف بيراميدز كما أن الزمالك رفض التصعيد في قضية عبدالله السعيد تقديرًا لتركي آل الشيخ".

وأكمل "يقولوا أن تركي الشيخ يحب الشو، تركي الشيخ دفع للأهلي ما يزيد عن 300 مليون جنيه من الأساس". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعى، ما وصفه بأنه البوست الأخيرة حول أزمة النادى الأهلى الأخيرة، وقال فيه: "البوست الأخير فى هذا الموضوع.. محبتى وأى عربى لا حدود لها لمصر.. مصر بلدى الثانى.. التى لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى معزه خاصة فى قلبى.. وكنت أتمنى أن أساهم فى بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح فى عهد هذا القائد الكبير.. الذى وقف فى وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد.. ولكن حدث الذى حدث ... ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر الأموال والهدايا العينة المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لى من قبل الجهات ذات العلاقة فى مصر الحبيبه فى صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير.. عاشت المملكة ومولاى الملك وسيدى ولى العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلنا أيد وحده فى المره قبل الحلوه".