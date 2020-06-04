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دوري كرة السلة الصيني يعاود نشاطه في 20 يونيو

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شنغهاي: سيعاود الدوري الصيني لكرة السلة نشاطه في 20 يونيو ليصبح بالتالي اول دوري محلي كبير يستأنف منافساته بعد تفشي .

قال بيان للاتحاد الصيني على حسابه على موقع تويتر "بعد الحصول على موافقة قطاعي والصحة، سيستأنف الدوري الصيني نشاطه في 20 يونيو وقد دخلت جميع الاستعدادات مرحلة متقدمة".

توقف الدوري في فبراير، لكنه سيستكمل بعد تقلص عدد الاصابات بشكل كبير في الصين حيث ظهر وباء "كوفيد-19" للمرة الاولى في نهاية العام الماضي.

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ومن شأن استئناف النشاط السلوي في الصين، زيادة الضغط على كرة القدم احدى الرياضات الكبرى الاخرى في الصين لكي تحذو حذو اتحاد السلة.

وكان غوانغدونغ بطل الموسم الماضي يتصدر الترتيب المحلي بعد خوض 30 مباراة قبل ان يعلن الاتحاد المحلي توقف النشاط في الاول من فبراير.

وصرح احد نجوم كرة السلة الصينيين جيريمي لين الذي لعب في الدوري الاميركي للمحترفين ويدافع حاليا عن الوان نادي بيجينغ داكس أن اللاعبين وانصار اللعبة على حد سواء يريدون عودة كرة السلة بأسرع وقت ممكن وقال "لا نكترث ما اذا كانت المباريات ستقام في ملاعب خالية او وفق نظام معين. كل ما نريده هو ان نلعب وان يتسنى لانصار اللعبة متابعة المباريات على الشاشة الصغيرة او على الانترنت".

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