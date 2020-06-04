شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يدرس إلغاء مسابقات الناشئين والمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إن دراسة هذا الملف أولويات مجلس الإدارة فى اجتماع الأسبوع المقبل للوقوف على خريطة النشاط .

وأكد سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تعديل بنود اللائحة فى موعدها يوم 26 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن خطاب الأولمبية الذى أرسل إلى الاتحاد اقتراحى ولن يوقفها، خاصة فى ظل حضور مستشار قانونى من اللجنة إلى اجتماع المجلس الأخير الذى شهد صياغة البنود وتحديد موعد العمومية.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، يفيد برفض إقامة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة اللائحة يوم 26 يونيو المقبل، والتى دعا إليها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة سامح حمدى، وذلك بسبب تصنيف الأندية التى لها حق التصويت، وأوضحت اللجنة الأولمببية فى خطابها للاتحاد المصرى للعبة أنه فى حال عقد الجمعية العمومية الشهر المقبل سوف يترتب عليه تصويت أندية من الممكن أن تخرج من التصنيف بعد 4 أيام من انعقادها، ما قد يفتح باب الطعن على هذه الجمعية بسبب تصويت أندية لا تتوافر فيها النسبة المقررة، ومن ثم يشوب أصواتها البطلان .