شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تجتمع بأندية الكرة النسائية لمناقشة استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية والصالات، اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مندوبى أندية الكرة النسائية، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى، ووضع الضوابط اللازمة تحسبا لاستئناف النشاط، بجانب مناقشة توصيات الأندية، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإقامة موسم كروى جديد، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط.

من ناحية أخرى، قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الماسية التى تدير اتحاد الكرة، إن الإعلام ظلم الكرة النسائية وكرة الصالات لعدم الاهتمام باللعبتين ما أدى إلى عدم انتشار اللعبتين وتحديدا الكرة النسائية، وأضافت أن منتخب الكرة النسائية غير مصنف على مستوى العالم، كما قالت عبد الحق فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة فوجئ بتصريحات حسين عبد اللطيف المدير الفنى السابق لمنتخب الكرة النسائية، التى هاجم فيها اتحاد الكرة، مؤكدا وجود تدخلات فى عمله وفرض لاعبات على تشكيل المنتخب، وكذلك خصم راتب نصف شهر منه، ولكنها أكدت أن تلك التصريحات كلها اتهامات مغلوطة.

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وكشفت الدكتورة سحر عبد الحق أن سارة سالمون مندوبة الفيفا كانت مصرة على تخصيص مقعدين للمرأة فى اللائحة الجديدة، ولكن مسئولى اللجنة الخماسية رفضوا، كما أضافت سحر عبد الحق ان بند الـ8 سنوات كان الأكثر خلافا فى لائحة اتحاد الكرة وأن مسئولى اللجنة الخماسية طلبوا العمل به بشكل تصاعدي

فيما قالت سحر عبد الحق إن اللجنة تدرس كل بنود اللائحة قبل عرضها على الجمعية العمومية وذلك لضمان ان تكون اللائحة دون أى مشاكل، مشددة على ان اللجنة الخماسية لم تتلقى أى مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة من عدمه سواء بعد عام ام الان.

كما أكدت سحر عبد الحق انه لا توجد خلافات بينها وبين محمد فضل زميلهم فى المجلس وان الوضع بينهما لا يتعدى مرحلة المناقشات من اجل المصلحة العامة، كما أعلنت عن اكتشاف ٣ إصابات جديدة بين موظفى الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة الذى أصيب بالفيروس موخرا.