شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معرفش أن الزمالك نادى القرن.. و"إعدام" حسام عاشور قرار صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، فكرة الاعتراف بأحقية نادى الزمالك فى لقب نادى القرن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت رداً على سؤال لأحد مستمعيه الذى قال له كل الأهلاوية مقتنعين أن الزمالك أحق بلقب نادى القرن، "أنا أهلاوى على فكرة ومش مقتنع أن الزمالك نادى القرن، ومعرفش أن الزمالك نادى القرن، جبتوا منين بقى إن الأهلاوية مقتنعين بكدا؟ ".

وعن رأيه فى فرص بقاء صالح جمعة مع الأهلى قال شوبير، "الأهلاوية لازم يعرفوا أن بقاء فايلر فى الأهلى يساوى رحيل صالح جمعة، فايلر موجود صالح مش موجود، وكل المؤشرات بتقول إن فايلر مكمل مع الأهلى يبقى فرصة صالح جمعة مع المارد الأحمر مستحيلة مش صعبة بس".

وعن قرار الأهلى بتوجيه الشكر لحسام عاشور قال شوبير، "عاشور قدم للأهلى كثيرا، وأكثر من أى لاعب تانى، وأنا متعاطف معاه وشايف قرار إعدامه صعب " .

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ورد شوبير على سؤال مستمعيه بأن الإعلام يضطهد الزمالك ويبرز مشاكله بعكس الأهلى قائلا، "أى مشكلة فى أى نادٍ لابد أن تثار فى وسائل الإعلام لأن المشكلة هى التى تفرض نفسها وفى الفترة الأخيرة ناقشنا أزمة شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور بمنتهى الحياد وناقشنا أيضا أزمة حمدى النقاز، لكن الفارق أنه فى أندية بذكاء بتعرف تحاوط نفسها بالكتمان والسرية وفى أندية بتحب تحكى أدق أزماتها على الهواء".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الراحل عبده صالح الوحش برىء تماماً من مجاملة القلعة الحمراء فى جائزة التتويج بنادى القرن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "فيلم نادى القرن بقاله عشرين سنة، واللى بيحصل فيلم غريب وعجيب وغير مفهوم خالص، أتفهم أن الزمالك سيلجأ للقضاء وهذا حقه ونستنى بقى كلمة القضاء وسنقول لها سمعاً وطاعة".

وأضاف شوبير، "قناة الزمالك استضافت دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الأفريقى والذى رحل عن منصبه من 25 عاماً، وهو للحق من الشخصيات المحترمة ومن حقه أن يفتخر بكونه زملكاوى ".

وتابع حارس الأهلى السابق، "لكن أؤكد عبده صالح الوحش طوال حياته لم يكن يهاب الأسماء ولا يعرف إلا الحياد ولا يعرف طريق المجاملات مع الأهلى أو غيره فلقد كان مديراً فنياً لمنتخب مصر فى وقت كان باب الفراعنة مفتوح لكل لاعبى الأندية وأضعف تمثيل كان من الأهلى ثم الزمالك بشهادة الجميع كان يمنح كل المتألقين فى الأندية مكانهم الطبيعى بعيداً عن أى مجاملات".