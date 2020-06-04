شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يُجهز ملف الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، تجهيز ملف الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها لعودة النشاط الرياضى مع ضمان سلامة وصحة اللاعبين، فور استئناف النشاط فى الموعد المحدد له والمقرر منتصف يونيو الجارى وفقا لم أعلنته وزارة الشباب والرياضة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض بعض المقترحات على أشرف صبحى وزير الرياضة، ولكنه طلب الاقتراحات بصورة رسمية، وتقديمها مكتوبة فى ملف، ليتم دراستها وهو ما يتم فى الوقت الحالى، لتسليم الملف إلى الوزارة فى أسرع وقت.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الرياضة عن التعليمات التى سيتم تعميمها على الاتحادات الرياضية، كل وفقا لطبيعة اللعبة، وطرق ممارستها، لمنع التلامس والاحتكاك بين اللاعبين فى بعض الرياضات.

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ويدرس مسئولو اتحاد ألعاب القوى الاستعانة بكابينة التعقيم الإلكترونية، واستخدامها فى الأماكن المقرر خوض تدريبات اللاعبين بها، وكذلك فى الاتحاد، وصالات المنافسات، لضمان سلامة وحماية اللاعبين الذين ينتمون للعبة.

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد إنه من المقرر أن يتم عرض الفكرة والدراسة على وزارة الشباب والرياضة لإبداء رأيها سواء بالموافقة أو الرفض على تركيب كابينة التعقيم .

واقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.