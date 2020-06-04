شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على جاهزية حمدى فتحى للمشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على جاهزية حمدى فتحى لاعب الفريق للتدريبات فور استئناف النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، حسب التصريحات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، وتحدث المدرب السويسرى عن حالة حمدى فتحى الذى يُعد أقرب لاعبى الفريق المُصابين للعودة للتدريبات، بعدما أجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة قبل عدة أشهر بعد إصابته فى معسكر المنتخب الوطنى الأول، وبات جاهزاً للمشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى، ويتابع اللاعب حالته وتطورات علاجه واستجابته للبرنامج العلاجى الذى يؤديه حالياً بالتنسيق مع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى له الجراحة قبل أشهر.

ويحرص حمدى فتحي على إرسال تقارير وفيديوهات مُستمرة عن حالته للخبير الألمانى، بالتنسيق مع طبيب الأهلى، تمهيداً للمشاركة فى التدريبات تدريجياً مع عودة النشاط الرياضى المُجمّد حالياً على خلفية "جائمة" كورونا".

من ناحية أخرى، طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

ويواجه الأهلى الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربى فى نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائى البطولة.