شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير أهداف عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، فى الدورى هذا الموسم حال إلغائه، وهل سيتم احتسابها أم اعتبارها كأن لم تكن، وبالتالى عدم انضمامه لنادى المائة، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى المواسم التى يتم فيها إلغاء بطولة الدورى أو أى بطولة يتم احتساب الأهداف والمباريات التى لعبها كل فريق، ويتم احتساب الأهداف التى تم تسجيلها .

وأضاف مسئولو الجبلاية أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد كما هو فى نادى الـ100 هدف، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدفا ولن يتم إلغاؤها، حيث أكد الفيفا أن هذه الأهداف تم تسجيلها بالفعل وليس لها علاقة بإلغاء مسابقة الدوري.

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على صعيد مختلف، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية القرار النهائى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حول الانتخابات المقبلة و هل ستكون لمدة عام واحد بناء على تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وفقا قانون الرياضة المصرى، وهو ما ينتظره مسئولو الخماسية لحسم القرار بعد رفض مندوبة فيفا سارة ساليمون لإقامة الانتخابات لمدة سنة و إقامتها على أربعة سنوات كما هو متعارف عليه خاصة أن فيفا ليس له علاقة بالأوليمبياد .

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.