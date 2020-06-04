اخبار الرياضه

المصارعة يحدد 12 يونيو موعدا لاجتماع المجلس المؤجل من الشهر الماضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يحدد 12 يونيو موعدا لاجتماع المجلس المؤجل من الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، على عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى كان مقررا له 17 مايو الماضى يوم 12 يونيو الجارى، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وإن كان الاتجاه داخل الاتحاد التجديد للمدربين.

كما سيتم خلال الجلسة توفير بعض الأدوات الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021 .

Advertisements

وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد الجلسة يوم 17 مايو الماضى إلا أنه حدثت حالة وفاة لأحد أعضاء المجلس حيث توفيت شقيقة وجيه بكير أمين صندوق اتحاد اللعبة، حيث يحرص المجلس على حضور كل أعضاء مجلس الإدارة للجلسة، حتى يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية إن لم تكن بالإجماع.

وكشف اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، عن خطوات الاتحاد لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، بعد توقف دام عدة أشهر نظرا لتفشى ، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك، وقال عصام النوار إن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة واللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجيا فى النشاط الرياضى، عامة، والمصارعة خاصة، وفيما يتعلق باللعبة فإن عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

وأضاف النوار أن التدريبات الفردية للاعبين حرصا على سلامتهم، وحمايتهم من الفيروس، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك بين اللاعبين، وبها ملامسة واحتكاك وليست لعبة استعراضية، وبالتالى فالتدريبات الفردية حماية لأبناء اللعبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصارعة يحدد 12 يونيو موعدا لاجتماع المجلس المؤجل من الشهر الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا