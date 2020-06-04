شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحتفل بذكرى تتويجه مع الإسماعيلى بدورى 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حارس مرمى الإسماعيلى السابق محمد صبحى ذكريات تتويجه مع "الدراويش" بالدورى المصرى عام 2002، بعد فوز الإسماعيلى على المصرى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، حيث يحتفل محمد صبحى بالذكرى الـ 18 للفوز بالدورى، ونشر صبحى عبر حسابه على "انستجرام" صورة لفريق الإسماعيلى فى هذه البطولة، وعلق عليها قائلا، " ‏2 يونيه 2020 ذكرى مرور 18 عاما على أخر بطولة للدراويش.. ‏زى النهاردة عام 2002 الدراويش يحصد لقب الدورى الثالث له بعد الفوز على النادى المصرى 2/3 فى نسخة هى الافضل فى تاريخ الدورى المصرى"



فريق الإسماعيلى

ويظهر فى الصورة كل من محمد صلاح أبو جريشة، وبركات وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر، وأحمد فتحى ومحمد صبحى وسيد معوض وعماد النحاس.

من ناحية أخرى، تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة، التوصيات المطروحة من أجل إعادة الدورى للاستئناف خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدورى على غرار معظم الدوريات حول العالم، منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يحتل الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى الذى لعب مباراة أكثر.

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وظهرت فى الفترة الأخيرة العديد من المقترحات التى تمهد الطريق أمام عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، آخرها كانت التوصيات التى قدمها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، الذى تعرض للإصابة بالفيروس مؤخرا.

وتشابهت التوصيات التى قدمها محمود سعد إلى حد كبير مع التوصيات المعمول بها فى الدورى الألماني، الذى كان أول الدوريات الأوروبية عودة للاستئناف، يوم 16 مايو، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من ضغط مباريات الدورى حال استئنافه بعد فترة توقف استمرت 3 شهور، لاسيما وان اتحاد الكرة يرغب فى إنهاء الدورى حال عودته فى شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدورى الجديد أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين.