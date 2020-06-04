شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القرن تعرض على رئيس الزمالك فيديوهات ومستندات القضية باجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة نادى القرن بنادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، من إعداد كافة المستندات التى سيتضمنها الملف الذى يستعد الزمالك لتقديمه للمحكمة الرياضية الدولية لاستعادة لقب القرن من النادى الأهلي، حيث جمعت اللجنة كل المخاطبات التى تمت بين الاتحادين الدولى والأفريقى خلال عامى 94 و95 الخاصة بكيفية اختيار نادى القرن، وكذلك إدراج مقاطع فيديو لمسئولين فى الكاف يتحدثون عن نادى القرن وطريقة اختيار الأهلى، وفى مقدمتهم مصطفى مراد فهمى سكرتير الاتحاد الأفريقى السابق والذى أكد خلاله أنه صاحب إنجاز إهداء اللقب للأهلى، وكانت تصريحاته بمناسبة دخوله انتخابات الأهلى الماضية فى قائمة محمود طاهر.

وتعقد لجنة ملف نادى القرن فى نادى الزمالك أول اجتماع لها اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى، وهى تلك القضية التى أعلن الزمالك تمسكه بها حتى إصدار حكم للفصل فى المسألة.

وكان الأهلى قد اتخذ قرارا رسميا منذ أيام بتحريك دعوى قضائية ضد نادى الزمالك لاستغلال الأخير شعار نادى القرن على لافتة على أبواب النادى وهو ملك النادى الأهلى بقرار رسمى من الاتحاد الأفريقى لتشتعل الأزمة مجددا.

وفى سياق مختلف، ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.