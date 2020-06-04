نفى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى تلقيه أى اتصال من جانب إدارة النادى بشأن رحيله عن الفريق وفسخ التعاقد معه كما تردد فى بعض وسائل الإعلام المختلفة مؤخرا.

وقال المدرب الفرنسى لـ«الوفد»: «أنا سعيد فى فترة وجودى فى النادى رغم أننى لم ألعب الكثير من المباريات مع الفريق ولكنى أحب هذا النادى كثيرًا فلقد شعرت بشخصيته وقوته، أريد حقاً الوصول للمباراة النهائية بالبطولة العربية والتتويج باللقب الأول فى تاريخ الإسماعيلى منذ فترة طويلة حتى نرسل رسالة للجماهير أننا نبنى فريق مثمر للمستقبل».

وأضاف: «جوميز أنه يتواصل بشكل مستمر مع التونسى فخر الدين بن يوسف ووكيله، اللاعب تعافى بشكل كبير من إصابته السابقة ويؤدى تدريباته علاجيه ويضع الاسماعيلى فى أولى أولوياته، فى انتظار انتهاء أزمة رغم أننى لم ألعب الكثير من المباريات مع الفريق ولكنى أحب هذا النادى كثيرًا فلقد شعرت بشخصيته وقوته، أريد حقاً الوصول للمباراة النهائية بالبطولة العربية والتتويج باللقب الأول فى تاريخ الإسماعيلى منذ فترة طويلة حتى نرسل رسالة للجماهير أننا نبنى فريق مثمر للمستقبل».وأضاف: «جوميز أنه يتواصل بشكل مستمر مع التونسى فخر الدين بن يوسف ووكيله، اللاعب تعافى بشكل كبير من إصابته السابقة ويؤدى تدريباته علاجيه ويضع الاسماعيلى فى أولى أولوياته، فى انتظار انتهاء أزمة كورونا وعودته لمصر لتوقيع العقود الجديدة».

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كانت هذه تفاصيل خبر جوميز ينفي لـ "الوفد" رحيله عن الإسماعيلي ويؤكد بأنه سعيد مع الدراويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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