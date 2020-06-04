الأهلي يترقب العرض الصيني لأجاي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي وصول العرض الصيني الذي تردد أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق تلقاه بشكل شفوي من إحدى شركات التسويق.

ورحب مسؤولو الأهلي بمناقشة فكرة رحيل أجاي حال وصول عرض ضخم ومغرٍ لبيع اللاعب النيجيري في الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد رفض رحيل أجاي في بداية الموسم بعد تلقيه عرضين من أوروبا وتمسك ببقاءه مع الفريق الأحمر. ويعد النجم النيجيري من العناصر الأساسية بالفريق التي تقدم مستويات جيدة.

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