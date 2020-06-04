حسام عاشور يتراجع عن الاعتزال.. ويرفض التعليق على فرمان لجنة التخطيط

استقر حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلى على التراجع عن قرار الاعتزال الذى اتخذه منذ فترة بعد أن أصدرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قراراً بسحب امتيازات الأهلى لعاشور والتى تتمثل فى إقامة مباراة اعتزال للاعب وتوفير فرصة عمل له بالقناة وفرصة معايشة فى أحد الأندية الأوروبية. فى إقامة مباراة اعتزال للاعب وتوفير فرصة عمل له بالقناة وفرصة معايشة فى أحد الأندية الأوروبية. ورفض عاشور التعليق على قرارات لجنة التخطيط التى اعتمدها مجلس الأهلى ، وبدأ التواصل مع مدير أعماله سيد مرعى من أجل مناقشة العروض التى وصلت إليه سواء داخل أو خارج مصر. مجلس الأهلى ، وبدأ التواصل مع مدير أعماله سيد مرعى من أجل مناقشة العروض التى وصلت إليه سواء داخل أو خارج مصر. وأعلن تركى آل الشيخ أنه لن يترك حسام عاشور وسيظل داعماً له بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين مجلس الأهلي.

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