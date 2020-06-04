انتقلت أزمة لقب نادى القرن إلى القضاء بعدما ناقش مجلس النادي الأهلى قانونية اللافتة التى قام نادى الزمالك بتركيبها على أسواره، مستخدماً شعار لقب (نادي القرن). قرر المجلس التقدم بشكوى لوزير الرياضة لإزالة هذه اللافتة، باعتباره المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. وقرر المجلس أيضاً تقديم بلاغ رسمى إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فى التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلى والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التى لحقت بالنادى الأهلى واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدى على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة نادى القرن تنتقل للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.