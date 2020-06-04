مرتضى منصور: حسام عاشور قدم الكثير للأهلي.. وشكرنا آل شيخ على ما قدمه

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، قدم الكثير للنادى الأهلى منتقدًا معاملة الأهلي معه، لافتًا إلى أن تركى آل الشيخ لن يتركه.

أضاف مرتضى في حديثه، بأنه يقول لجمهور الأهلى العظيم إن هذا مجلسكم وهذه قراراته بعد حصوله على أموال وهدايا وساعات وهناك أشياء كثيرة أخرى، مشيرًا إلى أن الزمالك قام

بتوجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ بعد دعمه لنادى الزمالك فى الصفقات وراتب السويسرى كريستيان جروس، أقول لجماهير نادى الزمالك افرحوا بناديكم نادى القرن الحقيقى، مطالبًا الخطيب بعدم إقحام الزمالك فى أى جملة مفيدة، وإن عدتم عدنا.