جماهير الأهلى ترحب بقرارات التصحيح.. والمجلس يترقب رد وزير الرياضة لإعادة هدايا آل الشيخ

عمت حالة من الرضا داخل أروقة النادى الأهلى وبين جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عقب جلسة مطولة، على رأسها إلغاء الرئاسة الشرفية للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

كانت قرارات مجلس الأهلى أشبه بثورة التصحيح بعدما وصلت العلاقة إلى طريق مسدود بين آل الشيخ المحب والداعم للقلعة الحمراء ومجلس الإدارة الحالى، برئاسة محمود الخطيب، خصوصًا

عقب الأزمة الحادة التى دارت بينه وبين محمد سراج الدين، عضو المجلس.

وتق دم سراج باعتذار مكتوب لمجلس الأهلى لاختراقه قرار عدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، وقرر المجلس قبول اعتذاره وتوجيه اللوم إليه على التصريحات الصادرة عنه دون الرجوع للمجلس، كما طالب الخطيب أعضاء المجلس بعدم خرق مقاطعة السوشيال ميديا تماماً.

مجلس الأهلى اتخذ قراراً برد هدايا

وتبرعات تركى آل الشيخ للقلعة الحمراء، وأرسل المجلس مخاطبة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادى ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

ويترقب مجلس الأهلى قرار صبحى بخصوص إعادة هدايا وتبرعات آل الشيخ فى المرحلة المقبلة، بينما أعلن آل الشيخ أن هذه الأموال سيتم تخصيصها لصندوق تحيا مصر، كما رحب آل الشيخ بقرار قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي.