الزمالك يرفض تهديدات القلعة الحمراء بشأن أزمة نادى القرن

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مجلس الأهلى لم يكن طرفًا فى قضية الحصول على لقب نادى القرن، موضحًا أن القضية مع مسئولى الاتحاد الأفريقى (كاف) السابقين فى تغيير مسار اللقب.

وقال مرتضى منصور إنه كان علينا عدم الحديث عن وجود أى خلافات مع الأهلي، ولكنهم هم من ذكروا اسم نادى الزمالك من خلال البيان الذى أصدره مجلس إدارة الأهلى أمس الأول دون أى داعٍ وأقحمنا فى أزمة دون أن نتحدث عنه، وبيان الأهلى لم يكن بالإجماع من الأساس، موضحًا أن هناك ثلاثة أعضاء اعترضوا على البيان من بينهم خالد مرتجى، وقاموا بإبلاغ حمادة إسماعيل المنسق العام للمستشار ترك آل الشيخ وأبلغوه بذلك.

وتابع: «أحذر أى شخص يتحدث عن نادى الزمالك.. الأهلى فوق الأهلاوية فقط».

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحاته قائلًا: «الأهلى كتب فى بيانه أنهم تحملوا فوق طاقة البشر، رغم الهتافات ضدى فى المدرجات ومن اللجان الإلكترونية وتكرر الأمر مع شيكابالا وتركى آل شيخ، نحن من يحق

لنا قول ذلك وليس هم».ووجه المستشار مرتضى رسالة إلى مسئولى الأهلى بشأن قرارهم فى البيان الذى أعلنه خلاله رفع قضية ضد جملة لافتة «نادى القرن» بداعى أنه علامة تجارية معقبًا بقوله: «فشنك، لا توجد أى ملكية فكرية لشعار نادى القرن، النسر وهو العلامة التجارية الوحيدة».وتابع: «مثلًا، الزمالك معروف عنه أنه نادى مدرسة الفن والهندسة لكنها ليست علامة تجارية لكنها شعارات شرفية» مبديًا رفضه الهجوم الذى تعرض له تركى آل شيخ من مجلس إدارة الأهلى، وقام بمنحهم العديد من الهدايا والأموال وساعات باهظة الثمن.وأتم: «أقول لمحمود الخطيب لا تقحمنا فى أزماتك فلا علاقة لنا بها، مشيرًا إلى أن هناك مادة واضحة فى قانون الرياضة تنص على ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية للحصول على أى تبرعات، أو هدايا لأى نادٍ مصري، متحديًا أن تخرج أى خطابات حصل عليها الأهلى من مديرية الشباب والرياضة، أو من وزير الشباب والرياضة، هناك خطاب موجه من الجهة الإدارية للنادى الأهلى أكد فيه على مخالفة القانون، كما أن اللائحة الاسترشادية التى كان يسير بها النادى الأهلى كانت تنص على عودة أى هدية خلال ٣٠ يومًا وهذا لم يحدث، كما أن محمد مرجان، مدير النادى الأهلى، استلم بتوقيعه أموالًا طائلة من المستشار تركى آل الشيخ.وأشار مرتضى إلى أن الأهلى أكد فى أكثر من مناسبة أنه لم يحصل على أى هدايا عينية، واليوم قالوا إننا سنقوم بإعادة الهدايا، مشددًا أنه لا توجد أى ملكية فكرية فى شعار نادى القرن، والدليل شيكابالا الأباتشى، الزمالك مدرسة الفن والهندسة، وغيرهما من الشعارات الشرفية.وعن حسام عاشور أضاف أن اللاعب قدم الكثير للنادى الأهلى، وأعلم أن المستشار تركى آل الشيخ لن يتركه، أقول لجمهور الأهلى العظيم إن هذا مجلسكم وهذه قراراته بعد حصوله على أموال وهدايا وساعات وهناك أشياء كثيرة أخرى، مشيرًا إلى أن الزمالك قام بتوجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ بعد دعمه لنادى الزمالك فى الصفقات، وراتب السويسرى كريستيان جروس، أقول لجماهير نادى الزمالك افرحوا بناديكم نادى القرن الحقيقى، مطالبًا الخطيب بعدم إقحام الزمالك فى أى جملة مفيدة، وإن عدتم عدنا.