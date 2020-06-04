النادي المصرى يتمسك بإلغاء الدوري

سادت حالة من التخبط أرجاء النادى المصرى شأنه شأن كل الأندية المصرية التى ما زالت لا تعرف مصير بطولة الدورى وخاصة فيما يتردد بالتفكير فى عودة النشاط واستئناف المسابقة وهو ما سيضر بكثير من الأندية فى ظل الأوضاع الصعبة لأزمة فيروس كورونا وتوقف المسابقة.



وبدأ المصرى يعيد ترتيب أوراقه تحسبا لصدور قرار مفاجئ بعودة النشاط، وهو ما سيربك الأندية وصعوبة عودة اللاعبين للحالة الفنية المطلوبة للمباريات، وطلب إلغاء المسابقة لهذا الموسم على أن يبدأ الاستعداد لموسم جديد سيكون الأفضل لجميع الأندية التى تبدأ فترة إعداد والاستعداد بشكل متوازن دون تسرع خاصة أن شهر يونيه قد بدأ ومن الصعب استكمال المسابقة وما زال الجدول طويلا.



أكد طارق العشرى المدير الفنى للنادي المصرى أن إلغاء الموسم

هو الأفضل لكل الأندية قائلاَ: إلغاء المسابقة هو أفضل قرار للجميع حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها بالشكل الأفضل، ويفضل بدء موسم جديد بشكل منتظم على أن يتم تحديد موعد مبكرًا لكى تدبر الأندية احتياجاتها، وفتح القيد والإنتقالات وترتيب الوضع المالى وتجهيز اللاعبين وتعويض فترة التوقف وبداية جديدة وبإجراءات وقائية سليمة، خاصة أن الحالة الفنية للاعبين لا تصلح لاستنئاف المسابقة بعد توقف 3 شهور والتدريب المنفرد لا يؤدى المطلوب، واللاعبون يحتاجون لبرامج فنية وخططية ومهارية، وبالنسبة للنادى المصرى فلديه أزمة مالية شأنه شأن عدد من الأندية الجماهيرية التى لا تملك مصدرا للصرف، والاستعداد سيكون بطرق علمية وفنية سليمة حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة، والمصرى له مباراة مؤجلة من الدور الأول أمام الزمالك، والدورى متبق منه دور كامل واللاعبون لن يتحملون هذا الضغط، والفرق كبير بين الدورى المصرى والألمانى والظروف والإمكانيات مختلفة.من جانبه أكد الدكتور على الطرابيلى أمين صندوق النادى المصرى أن الظروف المالية للنادى لا تتحمل مزيدا من الأعباء فى حالة استئناف المسابقة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لأن هذا يتطلب تكلفة إضافية بإجراء تحاليل دورية للاعبين والأجهزة المعاونة وتكلفتها ، وأيضا النظام الجديد للإقامة والانتقالات بمسافات وأبعاد معينة وهى أعباء جديدة من الصعب تحملها فى الوقت الحالى والأفضل هو إلغاء المسابقة لهذا الموسم والبدء فى الاستعداد لموسم جديد بالشكل الجديد الذى سيتم الاتفاق عليه للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة المعاونة، كما أن مشكلة وقف القيد لنا ما زالت قائمة ونأمل أن يتم حلها قريبا ونبدأ مثل غيرنا فى الاستعداد لموسم جديد.