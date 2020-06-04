إشادة كبيرة بالإماراتيه كلاري ليمكول خلال اجتماع المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

قامت لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتى كلاري ليمكول، وهى من اللاعبات القادة، وهى فى الوقت نفسه مدربة معتمدة فى رياضة (الزومبا) بعمل مجموعة من التدريبات التى شهدت تفاعلًا كبيرًا من اللاعبين القادة، خلال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص، الذى استمرت جلساته على مدى أربعة أيام من خلال المنصة الافتراضية (زووم) بمشاركة 20 لاعبًا قائدًا و15 مرافقًا من 10 دول عربية، هى الإمارات، لبنان، الكويت، المغرب، سوريا، البحرين، عمان، مصر، وتونس، والأردن، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الاجتماعات 40 فردًا من محاضرين ودكاترة وأعضاء الرئاسة الإقليمية.

كانت آخر محاضرات الاجتماع عن الوسائل التى يمكن اتباعها من أجل الحصول على فم نظيف وأسنان سليمة ألقتها الدكتورة نورا الإبيارى طبيبة أسنان الأطفال.

وكانت الجلسات وورش العمل السابقة شهدت محاضرة بعنوان البحث عن المتعة والنجاح في الحياة الصحية قامت بها ديالا جمال الدين أخصائية الصحة النفسية ومدرب اليوجا، حيث قدمت للمشاركين الكثير من النصائح من أجل كيفية التعامل نفسيًا مع الظروف التى نمر بها بسبب جاحة كورونا، وكيفية تحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية، كما قام المهندس إيهاب مختار مدير التصميم في IDIA، بعمل محاضرة مهمة عن التدوير وأطلق مسابقة بين اللاعبين المشاركين لعمل اختراع عن إنسان آلى (روبريت) من خلال