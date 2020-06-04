اخبار الرياضه

ليلة الشناوي تشيد بفعاليات الإجتماع الاقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهد اليوم الأخير من الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص  الذى استمرت جلساته على مدى اربعة ايام من خلال المنصة الافتراضية (زووم) بمشاركة 20 لاعبا قائدا و15 مرافقا من 10 دول عربية  هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس،  والاردن، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الاجتماعات 40 فردا من محاضرين ودكاترة وأعضاء الرئاسة الاقليمية،  محاضرة الدكتور احمد جمال  سامى خبير تغذية

الأطفال المعتمد من كلية الطب بجامعة بوسطن .

واشادت ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالمحاضرة التي شهدت عرضا للاحتياطات الواجب اتباعها مع جائحة   بالاضافة الى العديد من المعلومات المهمة حول هذا الفيروس وكيفية اتباع الاساليب الصحية لعدم التعرض له .
وكانت الجلسات وورش العمل السابقة قد شهدت محاضرة بعنوان البحث عن المتعة

والنجاح في الحياة الصحية قامت بها  ديالا جمال الدين اخصائية الصحة النفسية ومدرب اليوجا  ، حيث قدمت للمشاركين الكثير من النصائح من اجل كيفية التعامل نفسيا مع الظروف التى نمر بها بسبب جاحة كورونا ، وكيفية تحويل الطاقات السلبية الى طاقات ايجابية ،كما قام المهندس إيهاب مختار مدير التصميم في IDIA، بعمل محاضرة مهمه عن التدوير واطلق مسابقة بين اللاعبين المشاركين لعمل اختراع  عن انسان آلى ( روبريت )من خلال  استخدام المخلفات  الموجودة فى البيئة ، والتى تهدف الى  تنمية التفكير التصميمي لتنمية مهارات القيادة لديهم.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلة الشناوي تشيد بفعاليات الإجتماع الاقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا