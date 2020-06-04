شهد اليوم الأخير من الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص الذى استمرت جلساته على مدى اربعة ايام من خلال المنصة الافتراضية (زووم) بمشاركة 20 لاعبا قائدا و15 مرافقا من 10 دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس، والاردن، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الاجتماعات 40 فردا من محاضرين ودكاترة وأعضاء الرئاسة الاقليمية، محاضرة الدكتور احمد جمال سامى خبير تغذيةالأطفال المعتمد من كلية الطب بجامعة بوسطن .
واشادت ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالمحاضرة التي شهدت عرضا للاحتياطات الواجب اتباعها مع جائحة كورونا بالاضافة الى العديد من المعلومات المهمة حول هذا الفيروس وكيفية اتباع الاساليب الصحية لعدم التعرض له .
وكانت الجلسات وورش العمل السابقة قد شهدت محاضرة بعنوان البحث عن المتعة
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة الشناوي تشيد بفعاليات الإجتماع الاقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.