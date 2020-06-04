ليلة الشناوي تشيد بفعاليات الإجتماع الاقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص

شهد اليوم الأخير من الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص الذى استمرت جلساته على مدى اربعة ايام من خلال المنصة الافتراضية (زووم) بمشاركة 20 لاعبا قائدا و15 مرافقا من 10 دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس، والاردن، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الاجتماعات 40 فردا من محاضرين ودكاترة وأعضاء الرئاسة الاقليمية، محاضرة الدكتور احمد جمال سامى خبير تغذية

الأطفال المعتمد من كلية الطب بجامعة بوسطن .

واشادت ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالمحاضرة التي شهدت عرضا للاحتياطات الواجب اتباعها مع جائحة كورونا بالاضافة الى العديد من المعلومات المهمة حول هذا الفيروس وكيفية اتباع الاساليب الصحية لعدم التعرض له .

وكانت الجلسات وورش العمل السابقة قد شهدت محاضرة بعنوان البحث عن المتعة

والنجاح في الحياة الصحية قامت بها ديالا جمال الدين اخصائية الصحة النفسية ومدرب اليوجا ، حيث قدمت للمشاركين الكثير من النصائح من اجل كيفية التعامل نفسيا مع الظروف التى نمر بها بسبب جاحة كورونا ، وكيفية تحويل الطاقات السلبية الى طاقات ايجابية ،كما قام المهندس إيهاب مختار مدير التصميم في IDIA، بعمل محاضرة مهمه عن التدوير واطلق مسابقة بين اللاعبين المشاركين لعمل اختراع عن انسان آلى ( روبريت )من خلال استخدام المخلفات الموجودة فى البيئة ، والتى تهدف الى تنمية التفكير التصميمي لتنمية مهارات القيادة لديهم.