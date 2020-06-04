رياضة | الأهلي ينتظر عروض وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر عروض وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر النادي الأهلي وصول عروض رسمية للتعاقد مع وليد أزارو نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وجاء قرار الأهلي ببيع أزارو بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

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وأكدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلى أزارو أنها لن تعترف بأي عروض مقدمة له إلا العروض الرسمية عن طريق التفاوض مع النادي بشكل مباشر وليس عن طريق التفاوض معه أو مع وكيل أعماله.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.