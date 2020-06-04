عبد الفتاح عسيري يلمح إلى تجديد عقده مع النادي الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

أثار عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ألمح اللاعب إلى تجديد عقده واستمراره مع الفريق الأهلاوي.



ونشر عسيري عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” صورة له بقميص النادي، مما جعل الكثيرون يتوقعون استمراره مع الراقي.

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وفي منشور آخر، عسيري: “لا تقهر أحدًا لتسعد نفسك، ولا تظلم شخصًا لتبرر أخطائك، وحاول دائمًا بناء سعادتك بعيدًا عن آلام الناس”.

هذا ومن المقرر أن يدخل عسيري الفترة الحرة من عقده في نهاية شهر يوليو المقبل، والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه الحالي.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا بخصوص مستقبل اللاعب مع الراقي، حيث أكد الكثيرون رحيله عن صفوف الفريق الغربي والانتقال إلى أحد أندية العاصمة الهلال أو النصر.