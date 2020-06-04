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رونالدو يتفوق على ميسي على إنستغرام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

تستمر المنافسة ما بين لاعب فريق ​يوفنتوس​ البرتغالي ​​ ولاعب فريق ​​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ منذ سنين على الأهداف والتمريرات الحاسمة والنوادي والآن جاء دور موقع إنستغرام. 

من من الللاعبين هو الأفضل؟ هذا نقاش جاري. من جهتها كشفت وكالة Attain ان اللاعبين حصلا على ثروة صغيرة من انستغرام خلال فترة جائحة فيروس وتوقف الدوريات. 

رونالدو الذي لديه 222 مليون متابع قد حصل على 2.1 مليون يورو. اما ميسي الذي لديه 152 مليون متابع فلقد حصل على 1.5 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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