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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يتفوق على ميسي على إنستغرام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
تستمر المنافسة ما بين لاعب فريق يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب فريق برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي منذ سنين على الأهداف والتمريرات الحاسمة والنوادي والآن جاء دور موقع إنستغرام.
من من الللاعبين هو الأفضل؟ هذا نقاش جاري. من جهتها كشفت وكالة Attain ان اللاعبين حصلا على ثروة صغيرة من انستغرام خلال فترة جائحة فيروس كورونا وتوقف الدوريات.
رونالدو الذي لديه 222 مليون متابع قد حصل على 2.1 مليون يورو. اما ميسي الذي لديه 152 مليون متابع فلقد حصل على 1.5 مليون يورو.
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