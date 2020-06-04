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اتحاد كلباء يطلب شراء عقدي جوانكا وأسبريلا من الشباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

تلقى نادي ​الشباب السعودي​ عرضين من ​اتحاد كلباء الاماراتي​ للتعاقد مع إثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقاً لما أوردته صحيفة “” ​​ فإن اتحاد كلباء طلب رسميا من نادي الشباب شراء عقدي الأرجنتيني ​كريستيان جوانكا​ والكولومبي ​دانيلو أسبريلا​.

وأشارت الصحيفة الى ان النادي الاماراتي قدم عرضا للنادي السعودي بقيمة مليونين و400 ألف دولار بواقع مليون و200 ألف دولار عن كل من اللاعبين .

وأضافت أن طلب إدارة اتحاد كلباء لضم ثنائي الشباب جاء بتوصية من مدربه الأوروغوياني ​خورخي دا سيلفا​ لامتلاكه معلومات كبيرة عن لاعبي الدوري السعودي إذ سبق له تدريب ​النصر​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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