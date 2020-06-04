اتحاد كلباء يطلب شراء عقدي جوانكا وأسبريلا من الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

تلقى نادي ​الشباب السعودي​ عرضين من ​اتحاد كلباء الاماراتي​ للتعاقد مع إثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” ​السعودية​ فإن اتحاد كلباء طلب رسميا من نادي الشباب شراء عقدي الأرجنتيني ​كريستيان جوانكا​ والكولومبي ​دانيلو أسبريلا​.

وأشارت الصحيفة الى ان النادي الاماراتي قدم عرضا للنادي السعودي بقيمة مليونين و400 ألف دولار بواقع مليون و200 ألف دولار عن كل من اللاعبين .

وأضافت أن طلب إدارة اتحاد كلباء لضم ثنائي الشباب جاء بتوصية من مدربه الأوروغوياني ​خورخي دا سيلفا​ لامتلاكه معلومات كبيرة عن لاعبي الدوري السعودي إذ سبق له تدريب ​النصر​.