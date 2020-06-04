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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد كلباء يطلب شراء عقدي جوانكا وأسبريلا من الشباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
تلقى نادي الشباب السعودي عرضين من اتحاد كلباء الاماراتي للتعاقد مع إثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن اتحاد كلباء طلب رسميا من نادي الشباب شراء عقدي الأرجنتيني كريستيان جوانكا والكولومبي دانيلو أسبريلا.
وأشارت الصحيفة الى ان النادي الاماراتي قدم عرضا للنادي السعودي بقيمة مليونين و400 ألف دولار بواقع مليون و200 ألف دولار عن كل من اللاعبين .
وأضافت أن طلب إدارة اتحاد كلباء لضم ثنائي الشباب جاء بتوصية من مدربه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا لامتلاكه معلومات كبيرة عن لاعبي الدوري السعودي إذ سبق له تدريب النصر.
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