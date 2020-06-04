ارتيتا يريد ضم مهاجم ايراني لتعويض غياب اوباميانغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 اشارت تقارير صحفية الى ان المدير الفني لنادي ​ارسنال​ الاسباني ​مايكل ارتيتا​ اجرى محادثات مع عضو لجنة الانتدابات في الفريق اللندني اندريه ارشفين من اجل التوقيع مع لاعب نادي ​زينيت سانت بيترسبرغ​ الايراني ​ساردار ازمون​، الذي ارتبط بالانتقال الى عدد من الاندية الانكليزية على راسها ارسنال، ويستهام يونايتد وليستر سيتي.

واضافت التقارير انه مع خطر خروج لاعب نادي ارسنال ​بيار ايمريك اوباميانغ​ من ملعب الامارات يرغب الفريق اللندني في تعويض غياب المهاجم الغيني الذي سيدخل في العام الاخير من عقده مع نهاية الموسم الحالي بالمهاجم الايراني.

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