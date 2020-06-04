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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينتس: يجب إعتبار نافاس كأسطورة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
يعتقد لاعب كرة القدم السابق فرناندو مورينتس إن كايلور نافاس يستحق الاعتراف به كأسطورة ريال مدريد. نافاس، البالغ من العمر 33 عامًا، قضى خمسة مواسم مع مدريد في مركز حراسة المرمى.
وفاز بلقب الدوري الأسباني وبلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بين العديد من الجوائز الأخرى قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان العام الماضي.
من جهته قال مورينتس: "انا ارى ان نافاس هو اسطورة في ريال مدريد. إن لاعب مثله شارك في اهم لحظات النادي يجب تصنيفه كاسطورة.
وصل نافاس كحارس إحتياطي لأحد اعظم الحارسين وهو ايكر كاسياس وتمكن مع الوقت من إثبات نفسه".
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